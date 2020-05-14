Контракт с главой «Роснефти» Сечиным продлен на пять лет

По данным издания, соответствующая директива уже подписана правительством. Срок нового контракта, как и у действующего, составляет пять лет.

Согласно правительственному документу, теперь принять решение о продлении контракта с Сечиным должен совет директоров "Роснефти". По информации одного из источников газеты, это решение будет принято 20-24 мая.

Сечин является президентом "Роснефти" с 2012 года.

