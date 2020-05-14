Контракт с главой «Роснефти» Сечиным продлен на пять лет
Правительство продлило контракт с руководителем "Роснефти" Игорем Сечиным на пять лет. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, близкие к руководству нефтяной компании.
По данным издания, соответствующая директива уже подписана правительством. Срок нового контракта, как и у действующего, составляет пять лет.
Согласно правительственному документу, теперь принять решение о продлении контракта с Сечиным должен совет директоров "Роснефти". По информации одного из источников газеты, это решение будет принято 20-24 мая.
Сечин является президентом "Роснефти" с 2012 года.
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