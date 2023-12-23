Константинов заявил о рекордном числе нарушений при передаче Крыма УССР
Рекордный объем нарушений законодательства был допущен при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году. Об этом заявил глава крымского парламента, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.
Ранее в регионе завершили подготовку запроса в Конституционный суд о соответствии нормам советского закона от 26 апреля 1954 года о передаче Крыма Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Рабочая группа выявила в документе грубейшие нарушения конституций СССР, РСФСР и УССР.
«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону», — отметил Константинов.
В то же время политик указал, что если бы решение по Крыму было юридически выверенным, сейчас не было бы оснований для оспаривания и подачи обращения в суд.
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