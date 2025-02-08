Константинов: В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

С осени 2022 года в Крымском парламенте было принято несколько решений по национализации имущества части украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом, которые также осуществляли недружественные действия в отношении РФ. Определением таких активов занимается антитеррористическая комиссия.

В список национализированных и проданных на торгах активов уже попала и квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, находящаяся в поселке Ливадия. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи национализированного имущества в том числе идут на нужды участников СВО и строительство соцобъектов.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что в РФ уже используют доходы от активов западных стран для развития экономики и регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».