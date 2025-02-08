Константинов: В Крыму национализируют имущество украинских олигархов

В Крыму будет сформирован новый список по национализации объектов, которые принадлежат украинским олигархам и враждебно настроенным к РФ лицам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу крымского парламента Владимира Константинова.

По его словам, такая работа приносит реальную помощь экономике республики.

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С осени 2022 года в Крымском парламенте было принято несколько решений по национализации имущества части украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом, которые также осуществляли недружественные действия в отношении РФ. Определением таких активов занимается антитеррористическая комиссия.

В список национализированных и проданных на торгах активов уже попала и квартира семьи президента Украины Владимира Зеленского, находящаяся в поселке Ливадия. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, средства от продажи национализированного имущества в том числе идут на нужды участников СВО и строительство соцобъектов.

Ранее посол России во Франции Алексей Мешков рассказал, что в РФ уже используют доходы от активов западных стран для развития экономики и регионов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПарламентУкраинаОлигархиИмуществоКрым

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