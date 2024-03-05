«Коммунисты России» призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина

«В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина», — указал политик.

По словам Малинковича, многие свидетельства современников советского вождя говорят о его возможном отравлении «агентами влияния Запада».

Ранее председатель «Коммунистов России» заявил, что к 145-летию политического деятеля по всей стране откроют «Сталин-центры», напоминает телеканал «360».

