«Коммунисты России» призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина
Партия «Коммунисты России» обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с просьбой проверить возможную причастность Запада к смерти лидера СССР Иосифа Сталина. Об этом заявил председатель политического объединения Сергей Малинкович с беседе с РИА Новости.
«В 71-ю годовщину со дня кончины И. В. Сталина партия обратилась в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ с просьбой проверить возможную причастность западных спецслужб к смерти Иосифа Виссарионовича Сталина», — указал политик.
По словам Малинковича, многие свидетельства современников советского вождя говорят о его возможном отравлении «агентами влияния Запада».
Ранее председатель «Коммунистов России» заявил, что к 145-летию политического деятеля по всей стране откроют «Сталин-центры», напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru