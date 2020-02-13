Комитет Рады счёл невозможным водоснабжение российского Крыма

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам прав человека в Крыму и Донбассе, национальных меньшинств и межнациональных отношений постановил, что поставки в Крым до его «деоккупации» невозможны. Об этом в четверг сообщил депутат фракции Петра Порошенко «европейская солидарность» Алексей Гончаренко, передает ТАСС.

Вопрос будет вынесен на голосование депутатов.

Идею возобновить подачу воды в Крым на определённых условиях выдвинули депутаты пропрезидентской фракции «Слуга народа». Юрий Аристов предлагал продавать воду, Давид Арахамия – поставлять её в обмен на уступки по Донбассу. В Кремле по этому поводу заявили, что Крым не может быть объектов каких-либо разменов.

