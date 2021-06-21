Колумнист Die Welt: Запад недооценил Россию

Колумнист Михаэль Штюрмер написал в Die Welt, что Запад совершил роковую ошибку, поверив в концепцию «конца истории», которая предполагала победу западной цивилизации во всем мире.

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Штюрмер посчитал, что НАТО и Евросоюз не учитывали мнение Москвы после распада СССР и необдуманно решали восточноевропейский вопрос. По мнению колумниста, у России остались старые счеты, сообщило РИА ФАН.

Штюрмер уверен, что теперь Москва не готова мириться со второстепенной ролью и вернулась на международную арену, рассказал РЕН ТВ. Немецкий журналист заявил, что короткий период слабости после развала СССР не был ее концом, пишет телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияСШАНАТОЕвросоюз
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