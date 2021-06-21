Колумнист Die Welt: Запад недооценил Россию

Штюрмер посчитал, что НАТО и Евросоюз не учитывали мнение Москвы после распада СССР и необдуманно решали восточноевропейский вопрос. По мнению колумниста, у России остались старые счеты, сообщило РИА ФАН.

Штюрмер уверен, что теперь Москва не готова мириться со второстепенной ролью и вернулась на международную арену, рассказал РЕН ТВ. Немецкий журналист заявил, что короткий период слабости после развала СССР не был ее концом, пишет телеканал «360».

