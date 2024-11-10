Кнайсль заявила, что БПЛА ВСУ пытались атаковать жилые районы Москвы

В воскресенье, 10 ноября, украинские войска попытались атаковать объекты в Москве при помощи дронов. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что целями этой атаки были только гражданские объекты в российской столице, соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале экс-министра.



По мнению Карин Кнайсль, сегодняшняя попытка атаки на российскую столицу была самой жестокой с 24 февраля 2022 года. Все беспилотники ВСУ, добавила экс-министр, были направлены на жилые районы.