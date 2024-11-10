Кнайсль заявила, что БПЛА ВСУ пытались атаковать жилые районы Москвы

В воскресенье, 10 ноября, украинские войска попытались атаковать объекты в Москве при помощи дронов. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль полагает, что целями этой атаки были только гражданские объекты в российской столице, соответствующая публикация размещена в официальном Telegram-канале экс-министра.

По мнению Карин Кнайсль, сегодняшняя попытка атаки на российскую столицу была самой жестокой с 24 февраля 2022 года. Все беспилотники ВСУ, добавила экс-министр, были направлены на жилые районы.

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Утром 10 ноября о попытке массированной атаки дронами сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев также дополнял, что в после падения БПЛА в Раменском загорелись два дома.

Позднее пресс-служба Минобороны РФ доложила, что ночью и утром воскресенья силы ПВО и РЭБ сбили или подавили 84 БПЛА ВСУ над российскими регионами. В ведомстве отмечали, что главной целью украинских войск стало нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУМоскваБеспилотники

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