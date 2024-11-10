МО РФ: пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье

Пять человек получили ранения утром 10 ноября в результате попытки атаки беспилотников ВСУ по гражданской инфраструктуре Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, российские средства ПВО ночью и утром 10 ноября в штатном режиме сбили или подавили средствами РЭБ над российскими регионами 84 беспилотника, которые запустили украинские войска.

Только в Раменском районе Московской области были сбиты 34 дрона ВСУ. Обломки этих аппаратов упали в трех населенных пунктах, после чего загорелись четыре дома.

Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев в своем официальном Telegram-канале уточнил, что три человека пострадали в деревне Становое. Еще двое получили ранения в деревне Жуково.