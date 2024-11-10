МО РФ: пять человек ранены при атаке БПЛА ВСУ в Подмосковье
Пять человек получили ранения утром 10 ноября в результате попытки атаки беспилотников ВСУ по гражданской инфраструктуре Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
По данным ведомства, российские средства ПВО ночью и утром 10 ноября в штатном режиме сбили или подавили средствами РЭБ над российскими регионами 84 беспилотника, которые запустили украинские войска.
Только в Раменском районе Московской области были сбиты 34 дрона ВСУ. Обломки этих аппаратов упали в трех населенных пунктах, после чего загорелись четыре дома.
Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев в своем официальном Telegram-канале уточнил, что три человека пострадали в деревне Становое. Еще двое получили ранения в деревне Жуково.
О попытке массированной атаки дронами в Подмосковье утром 10 ноября сообщал и столичный градоначальник Сергей Собянин. Чиновник рассказывал, что ранения получила 52-летняя местная жительница, она госпитализирована.
Предыдущая крупная атака беспилотников ВСУ на столичный регион фиксировалась 10 ноября. Российское оборонное ведомство докладывало о 20 сбитых дронах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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