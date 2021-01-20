Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, общался ли действующий президент США Дональд Трамп с Владимиром Путиным перед штурмом Капитолия, сообщает РИА Новости.
«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — сказала Клинтон. Она обвинила Трампа в том, что он якобы действует по чьей-то указке. Политик намерена получить записи разговоров Трампа за 6 января. Так она хочет выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия.
Также Клинтон заявила о необходимости создать в Конгрессе США комиссию для выяснения связей Трампа и Путина.
Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.
«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.
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