Клинтон заподозрила Трампа в разговоре с Путиным

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон намерена выяснить, общался ли действующий президент США Дональд Трамп с Владимиром Путиным перед штурмом Капитолия, сообщает РИА Новости.

«Мы многое узнали о нашей системе правления за последние четыре года с президентом, который презирает демократию», — сказала Клинтон. Она обвинила Трампа в том, что он якобы действует по чьей-то указке. Политик намерена получить записи разговоров Трампа за 6 января. Так она хочет выяснить, связывался ли он с российским лидером перед штурмом Капитолия.

Также Клинтон заявила о необходимости создать в Конгрессе США комиссию для выяснения связей Трампа и Путина.

Лидер республиканцев обвинил Трампа в провокации штурма Капитолия

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, почему действующий президент Дональд Трамп до сих пор не отреагировал на кибератаку на американские федеральные ведомства, передает CBS.

«Я не знаю, что у русских есть в отношении президента Трампа, будь то личное, политическое или финансовое. Я не знаю, что это <…> Но нет другого объяснения, почему этот президент США ... — служанка Путина»,— сказала она.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинДональд ТрампХиллари Клинтон
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