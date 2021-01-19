Лидер республиканцев обвинил Трампа в провокации штурма Капитолия

Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в провокации беспорядков в Вашингтоне.

Как сообщает Associates Press, лидер сенатского большинства в ходе заседания заявил, что Трамп помог спровоцировать атаку своих сторонников на Капитолий.

«Толпу кормили ложью. Их спровоцировал президент и другие влиятельные люди», — считает Макконнелл.

Американский Конгресс 6 января должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек.

Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена. Трамп выразил готовность передать власть новой администрации мирным путём. Инаугурация Байдена состоится 20 января.

