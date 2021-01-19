Лидер республиканцев обвинил Трампа в провокации штурма Капитолия
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл обвинил действующего главу государства Дональда Трампа в провокации беспорядков в Вашингтоне.
Как сообщает Associates Press, лидер сенатского большинства в ходе заседания заявил, что Трамп помог спровоцировать атаку своих сторонников на Капитолий.
«Толпу кормили ложью. Их спровоцировал президент и другие влиятельные люди», — считает Макконнелл.
Американский Конгресс 6 января должен был утвердить результаты выборов президента, на которых победил демократ Джо Байден. Однако сторонники Трампа сорвали сессию, ворвавшись в Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек.
Позже Конгресс возобновил заседание и утвердил победу Байдена. Трамп выразил готовность передать власть новой администрации мирным путём. Инаугурация Байдена состоится 20 января.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,6 млн+21 734 / сут.
Умерли
66 623+586 / сут.
Выздоровели
3,0 млн+23 262 / сут.
- Лидер республиканцев обвинил Трампа в провокации штурма Капитолия
- Названы преимущества респираторов перед масками при защите от COVID-19
- Терапевт предупредила о последствиях резкого потепления для здоровья
- СМИ: Передача «ядерного чемоданчика» Байдену состоится в любом случае
- Столичные власти установили прожиточный минимум для москвичей на 2021 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru