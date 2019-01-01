Кличко в прямом эфире запутался в трех словах

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире украинской программы «Ваша свобода», пытаясь выговорить название Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, передает RT.

Градоначальник пытался выговорить название организации в течение 20 секунд. В конце концов, ему удалось это сделать, но только с помощью ведущего, отмечает Ura.ru.

На ситуацию обратил внимание российский журналист Владимир Соловьев. «Цицерон? Демосфен? Выше бери!» Кличко», - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев в интервью НСН заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время лишит Кличко реальной власти в Киеве, оставив тому только представительские функции.

