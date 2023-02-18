Китай предупредил ФРГ о рисках аналогичных подрыву «Северных потоков» инцидентов

Как отметил дипломат, Пекин понимает обеспокоенность Берлина из-за ситуации на Украине.

«Чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе. Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», — приводит слова Ван И агентство Xinhua.

Китайский дипломат указал, что КНР намерены содействовать мирному урегулированию конфликта, «какой бы сложной ни была ситуация». По словам Ван И, Китай заинтересован в усилении взаимодействия с Европой ради скорейшего снижения эскалации.

