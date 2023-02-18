Китай предупредил ФРГ о рисках аналогичных подрыву «Северных потоков» инцидентов

Германия в связи с затягивающимся кризисом на Украине может столкнуться с происшествиями наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.

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Как отметил дипломат, Пекин понимает обеспокоенность Берлина из-за ситуации на Украине.

«Чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе. Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», — приводит слова Ван И агентство Xinhua.

Китайский дипломат указал, что КНР намерены содействовать мирному урегулированию конфликта, «какой бы сложной ни была ситуация». По словам Ван И, Китай заинтересован в усилении взаимодействия с Европой ради скорейшего снижения эскалации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Северный ПотокГерманияКитай
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