Китай предупредил ФРГ о рисках аналогичных подрыву «Северных потоков» инцидентов
Германия в связи с затягивающимся кризисом на Украине может столкнуться с происшествиями наподобие взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Коммунистической партии Китая, член Политбюро Ван И в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок.
Как отметил дипломат, Пекин понимает обеспокоенность Берлина из-за ситуации на Украине.
«Чем дольше будет затягиваться кризисная ситуация, тем больший ущерб будет причинен Европе. Могут внезапно повториться происшествия, аналогичные взрывам на "Северных потоках"», — приводит слова Ван И агентство Xinhua.
Китайский дипломат указал, что КНР намерены содействовать мирному урегулированию конфликта, «какой бы сложной ни была ситуация». По словам Ван И, Китай заинтересован в усилении взаимодействия с Европой ради скорейшего снижения эскалации.
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