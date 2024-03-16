Ким Чен Ын впервые прибыл на мероприятие на подаренном Путиным «Аурусе»
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые прибыл на публичное мероприятие на подаренном президентом России Владимиром Путиным автомобиле «Аурус». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.
В сообщении отмечается, что функционал эксклюзивного авто «совершенен и абсолютно надежен».
ЦТАК называет использование Ким Чен Ыном подарка Владимира Путина «наглядной демонстрацией дружбы» Пхеньяна и Москвы, которая укрепляется и всесторонне развивается.
Ранее стало известно, что российский президент подарил северокорейскому коллеге автомобиль производства РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что Ким Чен Ын получил в подарок «Аурус». Как напомнил представитель Кремля, высший руководитель КНДР осмотрел авто во время посещения космодрома «Восточный», машина понравилась политику.
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