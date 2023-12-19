Белый дом заявил о готовности к переговорам с КНДР без условий

США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

СМИ: КНДР планирует испытания способной достичь США баллистической ракеты

По его словам, администрация США готова к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Итогом должна стать денуклеаризация Корейского полуострова, сказал Кирби.

Представитель Белого дома заявил, что руководство КНДР пока не «смогло или не захотело принять предложение».

В ноябре сестра главы КДНР Ким Е Чен заявила, что Пхеньян не намерен садиться за стол переговоров с Вашингтоном.

Северная Корея 18 декабря провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Ким Чен ЫнКНДРСША

Горячие новости

Все новости

партнеры