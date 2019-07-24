Киев перебросил спецназ в Донецкую область для подавления бунта

МВД Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет со спецназом после того, как местные жители вышли протестовать против из-за нарушений на выборах в украинский парламент, передает RT.

В свою очередь Газету.ру передает, что стихийный пикет, на который демонстранты принесли шины, начался возле здания Окружной избирательной комиссии №50. Наблюдатели обнаружили здесь разночтения в протоколах комиссий.