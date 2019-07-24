Киев перебросил спецназ в Донецкую область для подавления бунта
МВД Украины отправило в город Покровск Донецкой области вертолет со спецназом после того, как местные жители вышли протестовать против из-за нарушений на выборах в украинский парламент, передает RT.
В свою очередь Газету.ру передает, что стихийный пикет, на который демонстранты принесли шины, начался возле здания Окружной избирательной комиссии №50. Наблюдатели обнаружили здесь разночтения в протоколах комиссий.
После обработки 98,95% бюллетеней партия Слуга народа президента Владимира Зеленского набирает 43,14%, «Оппозиционная платформа – За жизнь» 13,02%, «Батькивщина» – 8,18%, Евросолидарность - 8,12%, Голос - 5,84%.
Ожидается, что «Слуге народа» удастся сформировать простое партийное большинство в парламенте и назначить правительство без создания коалиций в Раде.
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