Кандидат в президенты Франции обвинил США в срыве плана объединения России и Европы
США сорвали проект объединения России и Европы в конфедерацию. Об этом заявил кандидат в президенты Франции Эрик Земмур в беседе с журналом Point.
Отвечая на вопрос об ошибках Европы по отношению к РФ, политик напомнил, что 21-й французский президент Франсуа Миттеран после распада СССР предложил создать европейскую конфедерацию, в которую вошла бы Россия.
«Американцы сорвали этот проект», — указал Земмур.
Также политик напомнил о попытках экс-президента Франции Жака Ширака интегрировать Россию в европейские рамки, которые так же не увенчались успехом. Земмур подчеркнул, что «США и некоторые европейские страны всегда отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала».
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