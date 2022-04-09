Кандидат в президенты Франции обвинил США в срыве плана объединения России и Европы

Отвечая на вопрос об ошибках Европы по отношению к РФ, политик напомнил, что 21-й французский президент Франсуа Миттеран после распада СССР предложил создать европейскую конфедерацию, в которую вошла бы Россия.

«Американцы сорвали этот проект», — указал Земмур.

Также политик напомнил о попытках экс-президента Франции Жака Ширака интегрировать Россию в европейские рамки, которые так же не увенчались успехом. Земмур подчеркнул, что «США и некоторые европейские страны всегда отдавали предпочтение атлантическому альянсу, а не организации континента от Атлантики до Урала».

