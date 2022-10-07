Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции

Антироссийские санкции должны быть отменены хотя бы потому, что они не привели к изменению ситуации на Украине, заявил кандидат в президенты Австрии, лидер партии «Народ - Свобода - Основные права» Михаэль Бруннер, передает РИА Новости.

По его словам, необходимо найти согласованное решение, например, провести на Украине референдум по вопросу о строгом нейтралитете.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России.

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По его словам, «Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций», но санкции ЕС подняли цены на энергоносители, что затрагивает и Венгрию.

Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в том числе страны согласовали введение потолка цен на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции ЕСАвстрия
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