Кандидат в президенты Австрии призвал отменить антироссийские санкции
Антироссийские санкции должны быть отменены хотя бы потому, что они не привели к изменению ситуации на Украине, заявил кандидат в президенты Австрии, лидер партии «Народ - Свобода - Основные права» Михаэль Бруннер, передает РИА Новости.
По его словам, необходимо найти согласованное решение, например, провести на Украине референдум по вопросу о строгом нейтралитете.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России.
По его словам, «Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций», но санкции ЕС подняли цены на энергоносители, что затрагивает и Венгрию.
Накануне Евросоюз принял восьмой пакет санкций против России, в том числе страны согласовали введение потолка цен на нефть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru