Кандидат от оппозиции выиграл выборы президента в Южной Корее

Кандидат от оппозиционной партии «Сила народа» Юн Сок Ёль избран президентом Южной Кореи. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидат от правящей Демократической партии Ли Рже Мён признал свое поражение на выборах.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии республики, подсчитаны 98% голосов. За Юн Сок Ёля выступили 48,5% избирателей, за Ли Чжэ Мёна - 47,8%.

Ранее власти Южной Кореи заявили, что присоединяется к дополнительным антироссийским санкциям в финансовом секторе.

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