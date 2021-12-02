Канадский дипломат предрек России «кровотечение» в случае агрессии на Украине

Россию в случае военной агрессии на Украине ожидает международная изоляция и крах экономики, считает экс-посол Канады в Афганистане Крис Александер. Об этом дипломат написал в статье для газеты Globe and Mail.

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Как отмечает Александер, возможное столкновение Москвы и Киева грозит переходом в международное противостояние.

«Более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину сделает [президента России] Владимира Путина международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», — пишет бывший посол.

По мнению Александера, Центральная Европа поддержит Украину «в этой драке», США и страны НАТО тоже будут вынуждены «отреагировать со всей решимостью», отмечает телеканал «360». В свою очередь, Канада должна помочь вхождению Украины в НАТО, считает дипломат. Кроме того, страна должна оказать помощь Киеву в усилении боеспособности, снизить энергетическую зависимость Евросоюза от России и ввести превентивные санкции в отношении Москвы, пишет «Свободная пресса».

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