Кадыров заявил, что озадачен реакцией Пескова на обращение чеченцев к Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что озадачен реакцией Дмитрия Пескова на обращение чеченцев к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

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Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с жалобой на публикацию, в которой их обвиняют в пытках и казнях задержанных. Соответствующий материал Елены Милашиной на днях вышел в «Новой газете».

Кадыров отметил, что «считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют». Он назвал публикацию «Новой газеты» провокационными нападками на народ Чечни, а журналистов «распоясавшимися от безнаказанности» агентами западных спецслужб.



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
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