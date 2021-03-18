Кадыров заявил, что озадачен реакцией Пескова на обращение чеченцев к Путину

Ранее бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к Путину с жалобой на публикацию, в которой их обвиняют в пытках и казнях задержанных. Соответствующий материал Елены Милашиной на днях вышел в «Новой газете».

Кадыров отметил, что «считал, что люди могут обращаться к президенту с просьбой разобраться в вопросах, которые их волнуют». Он назвал публикацию «Новой газеты» провокационными нападками на народ Чечни, а журналистов «распоясавшимися от безнаказанности» агентами западных спецслужб.





