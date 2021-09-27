«Интеррекорд»: Кадыров установил мировой рекорд на выборах

Лидер Чечни Рамзан Кадыров установил мировой рекорд, набрав максимальное количество голосов на выборах главы республики, сообщил телеканал «Грозный» со ссылкой на данные международного агентства регистрации рекордов «Интеррекорд».

Кадыров засмеялся во время оглашения Путину результатов выборов в Чечне

Политик на прошедших выборах заручился поддержкой 99,7% избирателей, что является рекордным показателем по числу голосов на региональных выборах.

Явка в Чечне тоже стала самой высокой в России - 94,42%.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Напомним, глава Чечни засмеялся, объявляя результаты голосования на прошедших выборах в Чечне. Это произошло во время встречи с президентом России Владимиром Путиным,

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров
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