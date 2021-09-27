«Интеррекорд»: Кадыров установил мировой рекорд на выборах

Политик на прошедших выборах заручился поддержкой 99,7% избирателей, что является рекордным показателем по числу голосов на региональных выборах.

Явка в Чечне тоже стала самой высокой в России - 94,42%.

Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года.

Напомним, глава Чечни засмеялся, объявляя результаты голосования на прошедших выборах в Чечне. Это произошло во время встречи с президентом России Владимиром Путиным,

