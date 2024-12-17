Кадыров провел встречу с помощником Путина в Москве
Чеченский лидер Рамзан Кадыров провел встречу с секретарем Госсовета, помощником российского лидера Владимира Путина Алексеем Дюминым в Москве. Об этом глава Чечни заявил в своем Telegram-канале.
По его словам, в ходе встречи были затронуты проблемные для Чеченской Республики вопросы. Кадыров высоко оценил вклад Дюмина в развитие оборонной промышленности России.
Кроме того, глава Чечни выразил благодарность Дюмину за внимание к Чеченской Республике.
Ранее Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru