Кадыров провел встречу с помощником Путина в Москве

По его словам, в ходе встречи были затронуты проблемные для Чеченской Республики вопросы. Кадыров высоко оценил вклад Дюмина в развитие оборонной промышленности России.

Кроме того, глава Чечни выразил благодарность Дюмину за внимание к Чеченской Республике.

Ранее Путин провел встречу с первым лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

