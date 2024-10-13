Кадыров показал видео построения «Ахмата» с сыном Адамом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео построения спецподразделения СОБР «Ахмат».

Адам Кадыров получил высшую награду Республики Чечня

Это произошло в селе Ахмат-Юрт. В построении принял участие его сын Адам. Политик заявил, что Адам провел построение личного состава спецподразделения «Ахмата», которое он курирует. Кроме того, сын Кадырова передал личному составу служебные автомобили и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра.

Ранее сына Кадырова внесли в Книгу рекордов как самого молодого главу службы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети / kadyrov_dustum
ТЕГИ:ЧечняРамзан Кадыров

Горячие новости

Все новости

партнеры