Кадыров показал видео построения «Ахмата» с сыном Адамом
13 октября 202406:31
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Telegram видео построения спецподразделения СОБР «Ахмат».
Это произошло в селе Ахмат-Юрт. В построении принял участие его сын Адам. Политик заявил, что Адам провел построение личного состава спецподразделения «Ахмата», которое он курирует. Кроме того, сын Кадырова передал личному составу служебные автомобили и поощрил ряд отличившихся сотрудников учебно-тренировочного центра.
Ранее сына Кадырова внесли в Книгу рекордов как самого молодого главу службы безопасности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru