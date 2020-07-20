Кадыров не боится внесения всех своих 14 детей в список санкций Госдепа США

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил Государственному департаменту США, что у него есть не только две старшие дочери, но ещё 12 младших детей. Об этом он заявил в связи с введением внешнеполитическим ведомством США санкций в отношении себя, его супруги и двух дочерей.

Как подчеркнул руководитель региона, у заокеанских составителей чёрного списка не получится внести разлад внутри его семьи. В своём телеграм-канале он призвал Вашингтон не сомневаться, и включать в это список всех его детей. Кадыров также назвал неоправданным и политизированным решение США, поскольку его наследники и жена ни в чём не виноваты, даже, если признать его собственную вину.