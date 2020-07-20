Кадыров не боится внесения всех своих 14 детей в список санкций Госдепа США

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров напомнил Государственному департаменту США, что у него есть не только две старшие дочери, но ещё 12 младших детей. Об этом он заявил в связи с введением внешнеполитическим ведомством США санкций в отношении себя, его супруги и двух дочерей.

Как подчеркнул руководитель региона, у заокеанских составителей чёрного списка не получится внести разлад внутри его семьи. В своём телеграм-канале он призвал Вашингтон не сомневаться, и включать в это список всех его детей. Кадыров также назвал неоправданным и политизированным решение США, поскольку его наследники и жена ни в чём не виноваты, даже, если признать его собственную вину.

«Попросили из Кремля». Главред «Кавказского узла» о желании Кадырова простить своих врагов

Ране было опубликовано заявление госсекретаря США Майка Помпео о внесении Кадырова в санкционный список в связи с якобы его причастностью к серьезному нарушению прав человека в республике.

По утверждению главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон имеет немалое количество правдивых свидетельств того, что глава Чечни причастен к пыткам и внесудебным расправам. По словам Помпео, эти эпизоды имели место свыше 10 лет назад.

Официальный представитель министерство иностранных дел России Мария Захарова заявила, что на Смоленской площади найдут способ ответить США на этот демарш.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Саид Царнаев
ТЕГИ:Госдеп СШАСанкцииКадыров
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры