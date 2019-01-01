Известный политик Германии призвал к трибуналу над Порошенко
Действующего президента Украины Петра Порошенко, проигравшего выборы Владимиру Зеленскому, необходимо отдать под международный трибунал за войну на Донбассе. С таким предложением выступил депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн. Об этом он рассказал в интервью сайту KP.RU.
Объясняя свою позицию, германский политик отметил, что за время конфликта на востоке Украины погибли 15 тысяч человек. Огонь открывали обе стороны, однако, по словам Линдеманна, 90% боеприпасов прилетало с териитории, подконтрольной Киеву, передает Ura.ru.
При этом, как подчеркнул берлинский депутат, соответствующая статистика по обстрелам зафиксирована в отчетах миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Эти данные могут лечь в основу доказательной базы виновности Порошенко трагедии Донбасса.
Линдеманн также напомнил, что Пётр Порошенко не принял от Европейского союза гуманитарную помощь для жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это, по словам политика, стало позором не только для самого Порошенко, но и для Европы, которая не настояла на своём.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей