Действующего президента Украины Петра Порошенко, проигравшего выборы Владимиру Зеленскому, необходимо отдать под международный трибунал за войну на Донбассе. С таким предложением выступил депутат Берлинского городского парламента Гуннар Линдеманн. Об этом он рассказал в интервью сайту KP.RU.

Объясняя свою позицию, германский политик отметил, что за время конфликта на востоке Украины погибли 15 тысяч человек. Огонь открывали обе стороны, однако, по словам Линдеманна, 90% боеприпасов прилетало с териитории, подконтрольной Киеву, передает Ura.ru.