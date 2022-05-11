Избранный президент Южной Осетии заявил о готовности к референдуму по присоединению к России
Южная Осетия готова провести референдум по присоединению к России, «как только наступит время». Об этом заявил избранный президент республики Алан Гаглоев.
«Тут дело не в том, что надо объединяться, а в том - какой механизм. Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не все зависит от Южной Осетии. У нас есть стратегический союзник - Россия - и по таким важным вопросам все шаги надо делать согласованно», — подчеркнул глава государства в эфире телеканала «Россия 24».
Гаглоев добавил, что Южная Осетия готова ко вхождению в РФ и проведению референдума по согласованию дальнейших шагов с Москвой.
В конце марта экс-глава республики Анатолий Бибилов заявлял, что вхождение в состав России — стратегическая цель Южной Осетии, напоминает «Свободная пресса». Избранный президент республики называл возможный референдум «волей народа», отмечая, что его проведет любой избранный глава Южной Осетии.
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