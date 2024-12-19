«Из уважения»: Путин рассказал, как в ФРГ на немецком пел только Кубанский казачий хор
Президент РФ Вадимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, рассказал, как на концерте в честь дня рождения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера на немецком языке смог спеть только Кубанский казачий хор.
«Любопытный эпизод, это было давно. У Герхарда (Шредера - ред. НСН) было день рождения, он пригласил, я приехал. Был небольшой концерт и все коллективы исполняли песни на английском языке. Но был один коллектив, который пел на немецком – это Кубанский казачий хор, который я привез с собой. Более того, для меня было полной неожиданностью, я спросил у них: "Откуда вы это знаете?". Они ответили: "Из уважения к немцам, к принимающей стороне, мы выучили по дороге"», - сказал глава государства.
Путин отметил, что Кубанский казачий хор пел на немецком языке в том числе и песни того региона, в который они приехали.
«Многие ко мне подходили в перерыве и говорили, что им стыдно, что только русские казаки пели на немецком. Суверенитет очень важная вещь, он должен быть внутри, в сердце», -добавил президент.
Ранее сообщалось, что правительство Латвии откажется от изучения русского языка как второго иностранного в школах. Для этого в учебных заведениях увеличат число учителей, которые смогут преподавать другие языки, передает «Радиоточка НСН».
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