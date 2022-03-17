Италия отменит санитарные паспорта с 1 мая

Как заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца, с 1 апреля ковид-паспорта не будут требоваться в большинстве мест под открытым воздухом и с 1 мая в закрытых помещениях.

Ранее визовый центр Италии в Москве (VMS) объявил о возобновлении с 1 марта приёма документов на оформление туристических виз в страну.

