Италия отменит санитарные паспорта с 1 мая

Власти Италии объявили об отмене действия санитарных паспортов с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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Как заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца, с 1 апреля ковид-паспорта не будут требоваться в большинстве мест под открытым воздухом и с 1 мая в закрытых помещениях.

Ранее визовый центр Италии в Москве (VMS) объявил о возобновлении с 1 марта приёма документов на оформление туристических виз в страну.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусИталия
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