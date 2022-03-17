Италия отменит санитарные паспорта с 1 мая
17 марта 202220:59
Власти Италии объявили об отмене действия санитарных паспортов с 1 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил глава Минздрава страны Роберто Сперанца, с 1 апреля ковид-паспорта не будут требоваться в большинстве мест под открытым воздухом и с 1 мая в закрытых помещениях.
Ранее визовый центр Италии в Москве (VMS) объявил о возобновлении с 1 марта приёма документов на оформление туристических виз в страну.
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17 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru