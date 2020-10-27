Историк рассказал о «моменте истины» в спасении СССР

Власти СССР упустили «момент истины», когда можно было спасти страну, из-за деградации советской номенклатуры в середине 1960-х годов. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на кандидата исторических наук, директора Центра русских исследований МосГУ Андрея Фурсова.

Фурсов отметил, что к концу 1960-х годов в стране по линии производственных отношений стали отрицать марксизм. В то же время система производственных сил начинала больше походить на капиталистическую. Политбюро ЦК КПСС не было готово к переходу от «антикапитализма к посткапитализму», так как это требовало создания передовых разработок и значительного финансирования со стороны государства.

Историк подчеркнул необходимость использования в то время ЭВМ для учета плановой системы. Он добавил, что в 80-х годах прошлого столетия отечественная электроника могла соревноваться с американской, однако ввоз компьютеров из США негативно отразился на этом секторе производства.

Ранее первый президент СССР Михаил Горбачев заявил, что для возвращения Советского союза необходимо «набраться ума и опыта».

