Источники СМИ: Путин может возглавить «Единую Россию» на выборах

Для победы в одномандатных округах партия может привлечь кандидатов из «Объединённого народного фронта», говорится в публикации. Ранее РБК писал о возможной объединении «Единой России» с ОНФ, однако в партии это официально не подтверждают.

Собеседники «Коммерсанта» не исключили, что одна из новых партий сможет преодолеть 5%-ный барьер и сформировать коалицию с ЕР. Близкие к администрации источники издания даже предположили, что списки партии на новых парламентских выборах может возглавить Владимир Путин.

