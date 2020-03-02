Источники СМИ: Путин может возглавить «Единую Россию» на выборах
Партия «Единая Россия» по итогам выборов в Госдуму в 2021 году планирует получить конституционное большинство, то есть не менее 300 мандатов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В материале утверждается, что порядка 121-127 депутатских кресел из 225 партия попробует получить за счёт кандидатов по партийному списку, ещё 180 мандатов – по округам.
Для победы в одномандатных округах партия может привлечь кандидатов из «Объединённого народного фронта», говорится в публикации. Ранее РБК писал о возможной объединении «Единой России» с ОНФ, однако в партии это официально не подтверждают.
Собеседники «Коммерсанта» не исключили, что одна из новых партий сможет преодолеть 5%-ный барьер и сформировать коалицию с ЕР. Близкие к администрации источники издания даже предположили, что списки партии на новых парламентских выборах может возглавить Владимир Путин.
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