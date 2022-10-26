Иран расширил санкции против Евросоюза

Иран в ответ на введенные Евросоюзом ограничения внес в санкционный список 12 граждан и восемь юрлиц, связанных с ЕС. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана.

Евросоюз пригрозил Ирану новым пакетом санкций

Так, республика ввела санкции против главных редакторов газеты Bild и нескольких членов Европарламента.

Кроме того, в черный список, наряду с другими физлицами, включили персидские редакции медиакомпании Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) и радиостанции Radio France Internationale.

Ранее ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed и пригрозил Ирану новыми ограничениями в случае продолжения репрессий в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СанкцииЕвросоюзИран
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры