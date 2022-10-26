Иран расширил санкции против Евросоюза

Так, республика ввела санкции против главных редакторов газеты Bild и нескольких членов Европарламента.

Кроме того, в черный список, наряду с другими физлицами, включили персидские редакции медиакомпании Deutsche Welle (признана в России СМИ-иноагентом) и радиостанции Radio France Internationale.

Ранее ЕС ввел санкции против иранского производителя беспилотников Shahed и пригрозил Ирану новыми ограничениями в случае продолжения репрессий в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

