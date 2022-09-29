Индия озвучит свою позицию по референдумам с трибуны ООН

«Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединенных Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — подчеркнул глава МИД.

Референдумы о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской, Запорожской областей прошли 23-27 сентября, жители этих территорий проголосовали за вхождение в состав РФ, напоминает «Свободная пресса». Западные страны отказались признавать итоги референдумов: в частности, такое решение принял Евросоюз, пишет Ura.ru.

