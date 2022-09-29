Индия озвучит свою позицию по референдумам с трибуны ООН
Индия выскажется с трибуны ООН о референдумах о вхождении новых территорий в состав России. Об этом заявил министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар, сообщает Deccan Herald.
«Я думаю, что это вопрос, который будет вынесен на рассмотрение, насколько я понимаю, в Организации Объединенных Наций. Поэтому я бы настоятельно призвал вас подождать и посмотреть, что скажет наш посол там», — подчеркнул глава МИД.
Референдумы о присоединении к России Донецкой, Луганской народных республик и Херсонской, Запорожской областей прошли 23-27 сентября, жители этих территорий проголосовали за вхождение в состав РФ, напоминает «Свободная пресса». Западные страны отказались признавать итоги референдумов: в частности, такое решение принял Евросоюз, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+40 017 / сут.
Умерли
387 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
19,9 млн+61 515 / сут.
- ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов
- На юге Турции провели митинг против прекращения использования карт «Мир»
- Москва и Астана начали переговоры по открытию зеленого коридора
- В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат
- Индия озвучит свою позицию по референдумам с трибуны ООН
- СМИ: Россия с 2023 года сможет продавать долги иностранных государств
- В Крыму заявили, что Азовское море станет внутренним для России
- Еврокомиссия предложила установить потолок цен на российский газ
- Володин: Состоящим на воинском учете запрещен выезд с места жительства без разрешения военкоматов
- В Швеции обнаружили четвертую утечку газа из «Северных потоков»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru