Индия намерена вывести сотрудничество с Россией на новый уровень

По словам индийского министра, с российским послом они обсудили двустороннее сотрудничество России и Индии, в том числе в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад был встретиться с послом России Денисом Алиповым», - добавил Джайшанкар.

Ранее стало известно, что Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

