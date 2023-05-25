Индия намерена вывести сотрудничество с Россией на новый уровень

Индия намерена вывести сотрудничество с Россией на более высокий уровень. Об этом написал в соцсетях глава индийского МИД Субраманиам Джайшанкар по итогам встречи с российским послом в Нью-Дели Денисом Алиповым, сообщает RT.

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По словам индийского министра, с российским послом они обсудили двустороннее сотрудничество России и Индии, в том числе в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

«Рад был встретиться с послом России Денисом Алиповым», - добавил Джайшанкар.

Ранее стало известно, что Индия закупила рекордный объем российской нефти в апреле 2023 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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