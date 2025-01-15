«Игрушка в руках США»: В Армении готовятся к катастрофе после выхода из ОДКБ

«Эту хартию я бы назвал документом, который играет исключительно в пользу США, исключительно в пользу НАТО. Армения от этого не получает ничего, а США получают доступ к границе с Ираном. США готовятся оказывать военное давление на Иран. Эта бумага не несет абсолютно никакой положительной компоненты для Армении, а резко повышает уровень рисков для страны. Нынешняя армянская власть находится в фарватере американских и турецких интересов, в которые входит вытеснение России и Ирана из региона. У Армении нет ни экономических, ни военных гарантий», - отметил он.

По его словам, Армения после вероятного выхода из ОДКБ теряет «реальную» защиту от Турции и Азербайджана, которую ей не готовы предложить США и ЕС.

«Что касается выхода из ОДКБ, нынешние власти Армении уже заморозили свое присутствие в ОДКБ. Выход Армении из ОДКБ – это приоритетная задача для американцев и британцев. Это вполне ожидаемо, очень вероятный исход. Для страны это будет иметь катастрофические последствия. Такую же бумагу подписывали с американцами украинцы и грузины. К чему это все привело? Эти страны просто стали игрушками в руках США. В случае агрессии со стороны Турции и Азербайджана США и Европа не будут ничего делать. А ОДКБ – это реальное препятствие для атаки на Армению. Я не знаю, будет ли Пашинян сидеть на двух стульях в этом смысле, его политическая неадекватность вызывает вопросы. Я думаю, он попытается мягкую подушку подложить в своем антироссийском векторе», - заключил собеседник НСН.

Армения не намерена выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), рассказал ранее министр экономики страны Геворг Папоян. До этого правительство республики поддержало решение о начале присоединения Армении к Евросоюзу, передает «Радиоточка НСН».

