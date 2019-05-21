Выступление Небензи в Совбезе ООН жестко пресекли

Заместитель постпреда Великобритании Джонатан Аллен грубо прервал выступление постпреда России Василия Небензи в Совете Безопасности ООН, сообщает РИА Новости. Планировалось, что Совбез обсудит вопрос о законе Украины о госязыке. Однако Совет оказал в рассмотрении этой темы. Небензя назвал принятый закон «языковой инквизицией», отметив, что он нарушает минское договоренности.

После того, как британский дипломат прервал выступление Небензи председатель Совбеза Диан Трианшах Джани дал возможность Аллену высказаться, но после снова отдал слово российскому представителю.

Через пару минут Аллен снова попытался прервать Небензю, заявив, что «процедура объяснения голосования не дает российскому дипломату право озвучивать полноценное выступление», сообщает РЕН ТВ.

Сам Небензя заявил, что подобное «бывает» на заседаниях Совбеза ООН, пишет «Газета.ру».

Накануне официально ставший президентом Украины Владимир Зеленский ранее выступил против притеснения русского языка. При этом депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире НСН усомнился в его искренности.

