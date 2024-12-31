Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива
Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило о второй атаке за неделю на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве и о первой ракетной атаке на электростанцию в Израиле. Соответствующее заявление представителя ВС хуситов Яхьи Сариа было опубликовано в Telegram-канале объединения.
По его словам, для атаки на авиахаб была применена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2», а для удара по израильской электростанции — баллистическая ракета «Зульфикар».
На прошлой неделе Израиль нанес удары по электростанциям и аэропорту в столице Йемена Сане и в провинции Ходейда на западе сраны. В результате этой атаки погибли шесть человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru