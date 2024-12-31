Хуситы заявили о второй ракетной атаке за неделю по аэропорту Тель-Авива

По его словам, для атаки на авиахаб была применена гиперзвуковая баллистическая ракета «Палестина-2», а для удара по израильской электростанции — баллистическая ракета «Зульфикар».

На прошлой неделе Израиль нанес удары по электростанциям и аэропорту в столице Йемена Сане и в провинции Ходейда на западе сраны. В результате этой атаки погибли шесть человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».