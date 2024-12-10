Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет
10 декабря 202400:33
Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн призвал в Telegram не проявлять снисхождения к тем, кто замешан в коррупционном скандале.
По его словам, власти открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий и заинтересованы в наведении порядка.
Ранее Хинштейн подписал указа, которым отправил правительство Курской области в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru