Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн призвал в Telegram не проявлять снисхождения к тем, кто замешан в коррупционном скандале.

Хинштейн заявил о планах провести ревизию в Курской области

По его словам, власти открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий и заинтересованы в наведении порядка.

Ранее Хинштейн подписал указа, которым отправил правительство Курской области в отставку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:КоррупцияАлександр Хинштейн

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