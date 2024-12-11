Хинштейн заявил, что ни один курский чиновник не покаялся

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о реакции чиновников на предложение покаяться, сообщает «46ТВ».

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«Ни одного чиновника нет, кто покаялся», — заявил политик. По его словам, «неприкасаемых в регионе нет». Хинштейн пообещал лично передавать материалы в правоохранительные органы, если увидит состав преступлений.

Хинштейн заявил, что никакого снисхождения к тем, кто уличён в коррупционном скандале не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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