Хинштейн оправдался за свои твиты о «мусорах»

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн объяснил, с чем были связаны его твиты про «мусоров» во Франции и Колумбии. Пардаментарий написал об этом в своем телеграм-канале. https://t.me/Hinshtein/618

«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки, «Мусора — позор России», появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции», - отметил Хинштейн.

Более 370 человек пропали без вести на протестах в Колумбии

Законодатель подчеркнул, «если подобное, только куда более в жёстких формах, происходит в других странах, этой волны возмущения не видно».

Хинштейн для пример напомнил действия французской полиции, применившей в Париже водомёты и резиновые пули для разгона протестующих, а также гибель людей во время разгонов митингов в Колумбии.

В Колумбии несколько дней происходят ожесточенные протесты. В ходе митингов погибли 19 человек, напоминает Газета.ru. Протестующие выражают недовольство, хотя власти по их требованию отказались от налоговой реформы. Новым условием участников беспорядков стал роспуск подразделений по борьбе с беспорядками и демилитаризация городов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаПротестыПолицияАлександр Хинштейн
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