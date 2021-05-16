Хинштейн оправдался за свои твиты о «мусорах»

Законодатель подчеркнул, «если подобное, только куда более в жёстких формах, происходит в других странах, этой волны возмущения не видно».

Хинштейн для пример напомнил действия французской полиции, применившей в Париже водомёты и резиновые пули для разгона протестующих, а также гибель людей во время разгонов митингов в Колумбии.

В Колумбии несколько дней происходят ожесточенные протесты. В ходе митингов погибли 19 человек, напоминает Газета.ru. Протестующие выражают недовольство, хотя власти по их требованию отказались от налоговой реформы. Новым условием участников беспорядков стал роспуск подразделений по борьбе с беспорядками и демилитаризация городов.

