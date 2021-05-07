Более 370 человек пропали без вести на протестах в Колумбии

Акции протеста проходят в Колумбии против налоговой реформы. Демонстрации произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах страны. В результате митингов пострадали более 840 человек с обеих сторон, задержали 431 колумбийца, сообщает RT.

Позже президент страны Иван Дуке отказался от налоговой реформы, однако протесты продолжились. Дуке заявил 4 мая, что национальный диалог позволит отказаться от насилия во всех его проявлениях.

