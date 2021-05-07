Более 370 человек пропали без вести на протестах в Колумбии

В ходе протестов в городах Колумбии пропали без вести 379 человек, сообщило в Twitter Национальное движения жертв государственных преступлений Movice.

Демонстранты пропали после акции 28 апреля. Movice заявление в отдел по поиску пропавших без вести и в офис уполномоченного по правам человека в Колумбии. Ранее колумбийский омбудсмен сообщал о пропаже 89 граждан, пишут «Известия».

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Акции протеста проходят в Колумбии против налоговой реформы. Демонстрации произошли в Боготе, Кали, Медельине и других городах страны. В результате митингов пострадали более 840 человек с обеих сторон, задержали 431 колумбийца, сообщает RT.

Позже президент страны Иван Дуке отказался от налоговой реформы, однако протесты продолжились. Дуке заявил 4 мая, что национальный диалог позволит отказаться от насилия во всех его проявлениях.

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ФОТО: pixabay.com
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