Хасбулатов назвал идею Милонова о национальности в паспорте несовременной
Бывший председатель Верховного Совета России в беседе с НСН скепитически оценил идею Милонова.
Вернуть в паспорт графу о национальности предложил депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов.
Как сообщает РИА «Новости», в обращении на имя главы Минюста Константина Чуйченко, парламентарий заявил что указание национальности в паспорте может говорить об открытости российского общества и победы над националистическими предрассудками.
Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне завкафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН скепитически оценил идею Милонова.
«Я, например, чеченец. Но от того, что в паспорте это написано, что меняется? Сейчас мировое сообщество мобильно, и в паспортах, как правило, используется гражданство. А гражданство у нас единое – российское. Поэтому логично, в соответствии с духом времени, указывать «гражданин Российской Федерации». А что касается национальности, это внутреннее дело. У нас в стране тысячи более важных проблем. Это попытка отвлечь внимание. Видимо, у некоторых деятелей за неимением серьезных идей возникают такие мысли», - отметил Хасбулатов.
По его словам, указание национальности никак не влияет на самоощущение представителей нацменьшиств. «Там все зависит от внутренних условий, от реального положения национальных групп, национальных сообществ в местах их компактного проживания. От того, как они развиваются, какое экономическое, культурное состояние», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в СССР указание национальности в документах, так называемая пятая графа, было обязательным. На этой основе проводилась дискриминация и ущемление прав определенных национальностей в советское время.
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