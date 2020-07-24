Хасбулатов назвал идею Милонова о национальности в паспорте несовременной

«Я, например, чеченец. Но от того, что в паспорте это написано, что меняется? Сейчас мировое сообщество мобильно, и в паспортах, как правило, используется гражданство. А гражданство у нас единое – российское. Поэтому логично, в соответствии с духом времени, указывать «гражданин Российской Федерации». А что касается национальности, это внутреннее дело. У нас в стране тысячи более важных проблем. Это попытка отвлечь внимание. Видимо, у некоторых деятелей за неимением серьезных идей возникают такие мысли», - отметил Хасбулатов.

По его словам, указание национальности никак не влияет на самоощущение представителей нацменьшиств. «Там все зависит от внутренних условий, от реального положения национальных групп, национальных сообществ в местах их компактного проживания. От того, как они развиваются, какое экономическое, культурное состояние», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в СССР указание национальности в документах, так называемая пятая графа, было обязательным. На этой основе проводилась дискриминация и ущемление прав определенных национальностей в советское время.

