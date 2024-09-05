Харрис призвали объясниться после заявления Путина о ней на ВЭФ

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что кандидату в президенты США Камале Харрис придется объясниться после слов президента России Владимира Путина о ее смехе на Восточном экономическом форуме. Об этом он написал в соцсети X.

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Так он прокомментировал слова Путина о том, что смех Харрис очень заразителен и говорит о том, что у нее все хорошо, а значит РФ поддержит ее на выборах президента США.

«Владимир Путин только что заявил, что он "поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах". Ей придется объясниться!» — иронично заметил он.

Ранее стало известно, что в ходе дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и Харрис микрофон будет включен только у говорящего, а живой аудитории в зале не будет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP /ТАСС
ТЕГИ:Выборы в СШАВладимир Путин

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