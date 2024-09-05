Харрис призвали объясниться после заявления Путина о ней на ВЭФ

Так он прокомментировал слова Путина о том, что смех Харрис очень заразителен и говорит о том, что у нее все хорошо, а значит РФ поддержит ее на выборах президента США.

«Владимир Путин только что заявил, что он "поддерживает Камалу Харрис на ноябрьских президентских выборах". Ей придется объясниться!» — иронично заметил он.

Ранее стало известно, что в ходе дебатов между экс-президентом США Дональдом Трампом и Харрис микрофон будет включен только у говорящего, а живой аудитории в зале не будет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

