«Хамство, инфантильность и глупость»: Медведев раскритиковал антироссийскую политику Европы

«Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. <...> И ввели тотальные санкции на все, что горит. <...> Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны», — подчеркнул Медведев.

По мнению политика, в Европе на фоне поддержки Украины испугались «замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства», пишет «Свободная пресса». Однако, добавил Медведев, в ЕС захотели решить проблемы «проверенным лекарством»: наращиванием поставок оружия Киеву «до победного конца», отмечает телеканал «360».

