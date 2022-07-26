«Хамство, инфантильность и глупость»: Медведев раскритиковал антироссийскую политику Европы
Политика Европы в отношении России представляет собой «коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
«Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. <...> И ввели тотальные санкции на все, что горит. <...> Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны», — подчеркнул Медведев.
По мнению политика, в Европе на фоне поддержки Украины испугались «замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства», пишет «Свободная пресса». Однако, добавил Медведев, в ЕС захотели решить проблемы «проверенным лекарством»: наращиванием поставок оружия Киеву «до победного конца», отмечает телеканал «360».
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