«Хамство, инфантильность и глупость»: Медведев раскритиковал антироссийскую политику Европы

Политика Европы в отношении России представляет собой «коктейль из высокомерного хамства, подростковой инфантильности и примитивной глупости», считает зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Их грехи»: Медведев рассказал, в чем Россия не виновата

«Сначала объявили о намерении строго наказать Россию за ее желание защитить страдающих людей и обеспечить свои долгосрочные интересы. <...> И ввели тотальные санкции на все, что горит. <...> Потом спохватились… Вспомнили, что зиму никто не отменял, а альтернативные поставки газа, нефти и угля дороги или просто нереальны», — подчеркнул Медведев.

По мнению политика, в Европе на фоне поддержки Украины испугались «замерзнуть в своих стылых жилищах, глядя в заиндевевшее окно на угасающие производства», пишет «Свободная пресса». Однако, добавил Медведев, в ЕС захотели решить проблемы «проверенным лекарством»: наращиванием поставок оружия Киеву «до победного конца», отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвропаДмитрий Медведев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры