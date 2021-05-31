Экс-директор «Открытой России» Пивоваров задержан в Пулково
Бывший исполнительный директор движения «Открытая Россия» (признано Генпрокуратурой нежелательной организацией на территории РФ) Андрей Пивоваров задержан в петербургском аэропорту Пулково.
Только что меня сняли с самолёта в Пулково. Летел отдохнуть, прошёл таможню никаких вопросов не было. Самолёт уже прошёл рулёжку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ Пулково pic.twitter.com/GKcAvqepr3— Андрей Пивоваров (@brewerov) May 31, 2021
«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошёл рулежку, как вдруг стоп», — написал Пивоваров в Twitter.
По словам политика, полицейские вывели его из самолета. Пивоварова доставили в ФСБ Пулково.
Позже экс-глава «Открытой России» написал, что ему запретили пользоваться телефоном. Также Пивоварову сообщили об объявлении в розыск, однако не объяснили причину.
«Приехал человек которого называют «инициатором розыска», причины до сих пор не называют. Подписывают документы чтобы передать меня из таможенной зоны. Говорят, что поедем в СК», — написал Пивоваров позднее.
На минувшей неделе «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ: отделения организации в регионах ликвидируют, всех членов исключат. Как отмечал Пивоваров, движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии выборов в Госдуму.
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