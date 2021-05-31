Экс-директор «Открытой России» Пивоваров задержан в Пулково

«Только что меня сняли с самолета в Пулково. Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошёл рулежку, как вдруг стоп», — написал Пивоваров в Twitter.

По словам политика, полицейские вывели его из самолета. Пивоварова доставили в ФСБ Пулково.

Позже экс-глава «Открытой России» написал, что ему запретили пользоваться телефоном. Также Пивоварову сообщили об объявлении в розыск, однако не объяснили причину.

«Приехал человек которого называют «инициатором розыска», причины до сих пор не называют. Подписывают документы чтобы передать меня из таможенной зоны. Говорят, что поедем в СК», — написал Пивоваров позднее.

На минувшей неделе «Открытая Россия» объявила о прекращении своей деятельности в РФ: отделения организации в регионах ликвидируют, всех членов исключат. Как отмечал Пивоваров, движение самоликвидируется, чтобы избежать уголовного преследования в преддверии выборов в Госдуму.

