Российское правительство расширило список товаров, запрещенных для ввоза с Украины

Правительство России расширило список продуктов, запрещенных к ввозу с территории Украины. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что изменения внесены в приложение к постановлению от 29 декабря 2018 года.

Согласно документу, в Россию запрещено ввозить сахар, макаронные изделия, необезжиренную какао-пасту, ряд готовых продуктов из кукурузы и злаков, мюсли, кетчуп, майонез, готовые соусы и продукты для их приготовления, готовые супы и бульоны, заготовки для них, мороженое, сладкие воды.

Также запрет распространяется на ячмень, пальмовое масло и его фракции в таре-нетто массой до 20 тонн, готовые или консервированные продукты из мяса, готовые или консервированные ракообразные и моллюски.

Кроме того, российские власти ограничили ввоз с Украины некоторых остатков от производства кукурузного крахмала, жмыхов, продуктов для корма скота, ферментов и ферментных препаратов, некоторых типов лесоматериалов, упаковочной тары из древесины.

