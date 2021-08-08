Губернатору Нью-Йорка могут предъявить уголовные обвинения из-за сексуальных домогательств

Таковы итоги рассмотрения прокуратурой заявления, поступившего от одной из его предполагаемых жертв. 6 августа одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны Куомо, подала заявление о заведении против него уголовного дела.

Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.

Защита Куомо назвала обвинения в домогательствах пристрастными.

