Губернатору Нью-Йорка могут предъявить уголовные обвинения из-за сексуальных домогательств
Обвинения в уголовном правонарушении могут быть предъявлены губернатору штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сообщил на пресс-конференции шериф округа Олбани Крейг Эппл.
Таковы итоги рассмотрения прокуратурой заявления, поступившего от одной из его предполагаемых жертв. 6 августа одна из женщин, предположительно подвергшаяся домогательствам со стороны Куомо, подала заявление о заведении против него уголовного дела.
Куомо обвиняется в сексуальных домогательствах в отношении нескольких женщин, в частности, сотрудников администрации штата. Информацию об этом в марте текущего года предоставила генеральный прокурор штата Летиция Джеймс.
Защита Куомо назвала обвинения в домогательствах пристрастными.
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