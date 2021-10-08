Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что строительство Польшей канала через Балтийскую косу является ненужной авантюрой. Такую позицию глава регионе озвучил в интервью Daily Storm.

СМИ: Строительство Польшей канала через Балтийскую косу выгодно Москве

По мнению Алиханова, Польша строит канал для того, чтобы у танковых полков страны была возможность пройти через него.

Губернатор также прокомментировал слова лидера правящей партии в Польше Ярослава Качиньского о том, что канал необходим для независимости страны от транзита через российские воды в районе Балтийска. Согласно Алиханов, у Польши никогда не было проблем с транзитом.

Кроме того, глава Калининградской области подчеркнул, что строительство канала нанесет значительный вред экологии региона.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Калининградская Область
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