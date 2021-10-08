Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что строительство Польшей канала через Балтийскую косу является ненужной авантюрой. Такую позицию глава регионе озвучил в интервью Daily Storm.
По мнению Алиханова, Польша строит канал для того, чтобы у танковых полков страны была возможность пройти через него.
Губернатор также прокомментировал слова лидера правящей партии в Польше Ярослава Качиньского о том, что канал необходим для независимости страны от транзита через российские воды в районе Балтийска. Согласно Алиханов, у Польши никогда не было проблем с транзитом.
Кроме того, глава Калининградской области подчеркнул, что строительство канала нанесет значительный вред экологии региона.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,7 млн+27 550 / сут.
Умерли
214 тыс.+924 / сут.
Выздоровели
6,8 млн+20 330 / сут.
- Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков
- Муратов ответил на вопрос о возможных политических планах
- Москвичей предупредили, когда придётся попрощаться с солнцем
- Назван диапазон курса доллара к концу года
- Число жертв контрафактного алкоголя в Оренбуржье выросло до 21
- Топливный союз спрогнозировал цены на бензин к концу года
- В РФ вакцинацию от COVID прошли 42,4 млн человек
- Телеканал «Мир» удивит зрителей в свой день рождения
- Италия может признать прививку «Спутником V»
- Сотрудников посольства США в РФ подозревают в краже вещей у россиянина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru