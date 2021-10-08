Губернатор Алиханов заявил, что Польша роет канал для переброски танков

По мнению Алиханова, Польша строит канал для того, чтобы у танковых полков страны была возможность пройти через него.

Губернатор также прокомментировал слова лидера правящей партии в Польше Ярослава Качиньского о том, что канал необходим для независимости страны от транзита через российские воды в районе Балтийска. Согласно Алиханов, у Польши никогда не было проблем с транзитом.

Кроме того, глава Калининградской области подчеркнул, что строительство канала нанесет значительный вред экологии региона.