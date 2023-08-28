Глава Евросовета: Членство Украины и Молдавии в ЕС обсудят на будущих саммитах
Лидеры стран Европейского союза на предстоящих встречах на высшем уровне обсудят открытие переговоров о присоединении к ЕС Украины и Молдавии, а также членство Боснии и Герцеговины и Грузии. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что интеграция новых членов в ЕС будет непростой. По словам главы Евросовета, это потребует политических реформ и «политической смелости».
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что власти Украины стараются начать переговоры о вступлении в Евросоюз в 2023 году. При этом вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина признала, что Киев не успевает до октября выполнить рекомендации Еврокомиссии по статусу кандидата, передает «Радиоточка НСН».
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