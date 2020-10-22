На троечку. Ветеран «Альфы» оценил освобождение заложников в Грузии

Троих заложников освободили в грузинском городе Зугдиди, которых ранее захватил грабитель банка. В МВД страны сообщили, что они доставлены в одно из отделений полиции. Однако преступнику удалось скрыться.

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН оценил действия грузинских правоохранителей.

«Достигнуто самое главное – жизнь заложников сохранена. Думаю, спецслужбы Грузии ничего нового в этой ситуации не предприняли. Действовали по канонам. Как всегда, вступают в переговоры и выясняют, что требует, для чего захватил заложников. Он потребовал денег. Мы увидели, что он действительно вооружен автоматом Калашникова и гранатой. Это серьезный посыл, о котором, я уверен, спецслужбы Грузии думали», - отметил Гончаров.