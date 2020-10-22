На троечку. Ветеран «Альфы» оценил освобождение заложников в Грузии
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» в эфире НСН прокомментировал действия грузинских правоохранителей.
Троих заложников освободили в грузинском городе Зугдиди, которых ранее захватил грабитель банка. В МВД страны сообщили, что они доставлены в одно из отделений полиции. Однако преступнику удалось скрыться.
Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров в эфире НСН оценил действия грузинских правоохранителей.
«Достигнуто самое главное – жизнь заложников сохранена. Думаю, спецслужбы Грузии ничего нового в этой ситуации не предприняли. Действовали по канонам. Как всегда, вступают в переговоры и выясняют, что требует, для чего захватил заложников. Он потребовал денег. Мы увидели, что он действительно вооружен автоматом Калашникова и гранатой. Это серьезный посыл, о котором, я уверен, спецслужбы Грузии думали», - отметил Гончаров.
Про его словам, главной неудачей операции стало то, что преступнику удалось скрыться.
«Власти Грузии выполнили денежные требования этого уголовника. Но как он смог скрыться, мне непонятно. Если он всех отпустил, но нужно было его задерживать или сделать так, чтобы он не вышел из этого здания. Он ушел, теперь задача спецслужб Грузии его задержать. Думаю, если они быстро среагируют, то задержат: страна небольшая. Проблема в том, что он очень серьезно вооружен. Так что спецслужбы Грузии сработали на тройку с плюсом, не более», - заключил эксперт.
Грузинские СМИ высказывали предположение, что нападавший мог ранее проходить военную службу или работать сотрудником одного из силовых ведомств.
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