Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле

В украинском парламенте в четверг произошла драка с участием представителей партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает РБК.

Депутат партии президента Украины «Слуга народа» Никита Потураев высказал мнение, что бедность в стране закончится после расстрела членов оппозиционной фракции ОПЗЖ.

«Нас спросили: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха брехни. А закончится она тогда, когда восстанет народ, вытянет эту фракцию, доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет», - сказал Потураев.

В ответ на это к трибуне подошли представители ОПЗЖ и «Слуги народа». Началась перепалка, быстро переросшая в драку.