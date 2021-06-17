Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле

В украинском парламенте в четверг произошла драка с участием представителей партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает РБК.

Депутат партии президента Украины «Слуга народа» Никита Потураев высказал мнение, что бедность в стране закончится после расстрела членов оппозиционной фракции ОПЗЖ.

«Нас спросили: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха брехни. А закончится она тогда, когда восстанет народ, вытянет эту фракцию, доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет», - сказал Потураев.

В ответ на это к трибуне подошли представители ОПЗЖ и «Слуги народа». Началась перепалка, быстро переросшая в драку.

После драки спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв, а Потураев сказал, что приносит «глубочайшие извинения».

13 мая суд отправил главу политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ДракаВерховная РадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры