Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле
В украинском парламенте в четверг произошла драка с участием представителей партий «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), сообщает РБК.
Депутат партии президента Украины «Слуга народа» Никита Потураев высказал мнение, что бедность в стране закончится после расстрела членов оппозиционной фракции ОПЗЖ.
«Нас спросили: когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха брехни. А закончится она тогда, когда восстанет народ, вытянет эту фракцию, доходы которой сопоставимы с годовым бюджетом Украины, и расстреляет», - сказал Потураев.
В ответ на это к трибуне подошли представители ОПЗЖ и «Слуги народа». Началась перепалка, быстро переросшая в драку.
После драки спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв, а Потураев сказал, что приносит «глубочайшие извинения».
13 мая суд отправил главу политсовета украинской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест до 9 июля по делу о госизмене.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+14 057 / сут.
Умерли
128 тыс.+416 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+11 205 / сут.
- «Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм
- Врач предупредила об опасности употребления алкоголя в жару
- Украинские депутаты подрались из-за слов о расстреле
- Фестиваль Dobrofest перенесли из-за коронавируса
- Путин надеется, что Байдену дадут поработать
- В Подмосковье за неделю число госпитализаций пациентов выросло на 70%
- Вильфанд рассказал, когда в Крыму прекратятся ливни
- Эрдоган не исключил создание турецкой военной базы в Азербайджане
- Врач назвал фрукт, помогающий снизить давление
- ВОЗ предложила запретить женщинам алкоголь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru